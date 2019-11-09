شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يجهز لرحلة الإمارات استعدادا لمواجهة الجزيرة بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتب الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى، لرحلة الإمارات عن طريق مخاطبة السفارة المصرية هناك لإنهاء إجراءات التأشيرة للبعثة المسافرة، حيث حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج 23 نوفمبر الجارى، موعدًا للسفر للإمارات لملاقاة الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية.

ونجح الدراويش فى تحقيق فوز غالٍ على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.

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وتتوقف بطولة الدورى المحلى حالياً بسبب ارتباط المنتخب الوطنى الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا ( الكاميرون 2021)، وكذلك مشاركة المنتخب الأولمبى فى تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى انطلقت أمس بمصر وحقق منتخبنا فوزاً مهماً على مالى بهدف نظيف فى بداية رحلة الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.