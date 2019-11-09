شكرا لقرائتكم باسم مرسى جاهز للمشاركة أساسيًا مع الإنتاج الحربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك باسم مرسى فى ودية حرس الحدود التى خسرها الانتاج الحربى بهدفين دون رد ثم سجل هدفاً وصنع أخر فى ودية الاسماعيلى التى فاز بها الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم شارك فى ودية المقاصة التى فاز بها الانتاج الحربى بسداسية مقابل هدفين .
وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.
ويستهدف باسم مرسى الرد على المشككين خلال تواجده بين صفوف الإنتاج الحربى بالموسم الجديد ليستعيد مكانه كمهاجم منتخب مصر الأساسى، خاصة بعدما خرج من حسابات نادى الزمالك، الذى رفض استعادته عقب انتهاء تجربته الاحترافية فى لاريسا اليونانى الموسم قبل الماضى، ليقضى الموسم الماضى على دكة بدلاء سموحة دون الحصول على فرصة للمشاركة
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.
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