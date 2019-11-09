شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر ومرعى مستمران فى معسكر الفراعنة الأولمبى رغم الاستبعاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على استمرار الثنائى طاهر محمد طاهر و محمود مرعي فى معسكر الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020، رغم إصابة الثنائى واستبعادهما رسمياً من البطولة.

كان الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، استدعي الثنائى محمد صادق وناصر منسي للانضمام للفريق الأولمبى وقيدهما فى القائمة الأفريقية بعد استبعاد طاهر محمد طاهر ومحمود مرعى للإصابة، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق بطولة الامم الأفريقية تحت 23 عاما.

أثني الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على الروح الموجودة من قبل الثنائى محمود مرعي و طاهر طاهر داخل المعسكر وتحفيزهم المستمر للاعبين.

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يقع المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالي، فيما تضم المجموعة الثانية جنوب أفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا ونيجيريا، ويلتقي منتخب غانا مع الكاميرون في العاشرة مساء الغد.

يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته فى السابعة و النصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا يوم الإثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وفاز منتخب مصر الاولمبي أمس الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط.