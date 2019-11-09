شكرا لقرائتكم المنتخب الاولمبي يواصل استعداداته لغانا فى ملعب بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى تدريبات الفريق فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد بتروسبورت فى إطار الأعداد لمواجهة غانا يوم الاثنين المقبل فى الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجارى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تقام مباراة مصر أمام غانا فى الثامنة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وفاز منتخب مصر الاولمبى أمس الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف احرزه مصطفى محمد،فى المواجهة التى جاءت فى افتتاح بطولة امم أفريقيا تحت 23 عام والمقامة فى مصر حالياً، بينما تعادلا منتخبى الكاميرون وغانا 1 /1، ليتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم مالى فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.