فرج عامر: لماذا يصاب لاعبو سموحة فى المنتخب؟...

جدة - عمرو شويل نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر حسابه الشخصى تغريدة بشأن إصابة لاعبى ناديه بشكل دائم مع منتخب مصر بعد إصابة ناصر ماهر فى صفوف المنتخب الأولمبى .

وكتب رئيس سموحة عبر تويتر : "لماذا يصاب لاعبو سموحة دائماً مع المنتخب ".

وذلك بعد تعرض ناصر ماهر للإصابة بخلع فى الكتف أثر كرة مشتركة مع إبراهيما كونيه لاعب منتخب مالى سقط اللاعب على إثرها على الأرض مصابا فى كتفه وهو الأمر الذى دعا الجهاز الطبى للمنتخب يطلب من الجهاز الفنى ضرورة تغيير اللاعب.

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وتلقى الجهاز الفنى بسموحه بقيادة العميد حسام حسن صدمة كبيرة وذلك على خلفية الإصابة التى تعرض لها ناصر ماهر نجم الفريق وذلك خلال مشاركته مع منتخب مصر فى المباراة التى أقيمت أمام مالى فى إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية وفاز بها الفراعنة بهدف دون رد .

وكان فرج عامر رئيس سموحة قد أبدى حزنه الشديد لإصابة اللاعب حيث أكد عامر أن إصابة ماهر تعد هى الإصابة الثانية التى تضرب صفوف الفريق بعد إصابة فوزى الحناوى .