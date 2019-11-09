شكرا لقرائتكم اليوم .. بدء منافسات بطولة العالم الفردية للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان دور الـ64 قد شهد تفوقاً مصرياً واسعاً، بعدما تأهل 12 لاعباً من أصل 14 مصرياً شاركوا في البطولة وهم، محمد الشوربجي، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، مروان الشوربجي، مصطفى عسل، فارس الدسوقي، زاهد سالم، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، مازن هشام، عمر مسعد.
يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن البطل المصرى يغيب عن هذه النسخة لظروف أسرية.
وجاءت منافسات اليوم الأول من هذا الدور كالتالي:
يوسف إبراهيم X جيمس ويلستروب
كريم عبد الجواد x سيزار سالازار
طارق مؤمن x مازن هشام
فارس الدسوقي x إدمون لوبيز
محمد الشربيني x جويل ماكين
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