شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يسعى لترك "دكة" الإنتاج الحربى بعد عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح باسم مرسى مهاجم الانتاج الحربى جاهزاً للمشاركة فى مباريات فريقه بشكل أساسى بعد انتهاء فترة توقف الدوري الحالية ، واستعاد اللاعب جاهزيته الفنية والبدنية وظهر بشكل مميز فى وديات فريقه الأخيرة .

مهاجم الزمالك المنضم لصفوف الإنتاج الحربى فى الميركاتو الصيفى الماضى لم يشارك فى مباريات فريقه الجديد حتى الآن رغم مرور 5 جولات من عمر المسابقة، ورفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى الدفع باللاعب حتى يكتسب الفورمة الفنية والبدنية اللازمة لاستعادة مستواه الفنى لا سيما بعد تعرضه للإصابة فى أحد التدريبات.

وشارك باسم مرسى فى ودية حرس الحدود التى خسرها الانتاج الحربى بهدفين دون رد ثم سجل هدفاً وصنع أخر فى ودية الاسماعيلى التى فاز بها الانتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم شارك فى ودية المقاصة التى فاز بها الانتاج الحربى بسداسية مقابل هدفين .

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.

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ويستهدف باسم مرسى الرد على المشككين خلال تواجده بين صفوف الإنتاج الحربى بالموسم الجديد ليستعيد مكانه كمهاجم منتخب مصر الأساسى، خاصة بعدما خرج من حسابات نادى الزمالك، الذى رفض استعادته عقب انتهاء تجربته الاحترافية فى لاريسا اليونانى الموسم قبل الماضى، ليقضى الموسم الماضى على دكة بدلاء سموحة دون الحصول على فرصة للمشاركة

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2 بالجولة الخامسة للدورى، فيما يستعد لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها 28 نوفمبر الجارى.