شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة لاعب الإسماعيلى بتمزق فى أربطة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التى أجراها مصطفى فارس، صانع ألعاب الاسماعيلى ، تعرضه لتمزق فى أربطة القدم ما دفع الجهاز الطبى للدراويش لوضع قدم اللاعب فى الجبس لمدة أسبوع، يبدأ بعدها التأهيل تمهيداً للعودة للملاعب.

وتعرض مصطفى فارس للإصابة خلال ودية الإسماعيلى الأخيرة أمام نادى مصر والتى خسرها بهدفين دون رد.

ويستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش تدريباته اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية بعد الحصول على راحة أمس استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى فى الودية الثالثة استعداداً للجزيرة الإماراتى .

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وكان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر بمباراة العودة.