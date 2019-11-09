قصة صور..نجوم الكرة المصرية يرفعون شعار "نحن نعيش في جلباب العروبة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف الأزياء الرسمية من بلد إلى أخرى وفقاً للثقافة العامة وعادات كل مجتمع، ولأن نجوم الكرة هم جزء لا ينفصل عن هذه المجتمعات وانعكاس لثقافة البلاد التي ينتمون إليها، كان يجب تسليط الضوء على مظاهر وأزياء نجوم المستطيل الأخضر بعيداً عن الملعب حيث اعتادت الجماهير أن تراهم بـ "الشورت والفانلة".
بعض البلدان العربية تتخذ من الجلباب زي رسمي مثل الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول، وبعضها تتخذ شكلاً معيناً من الجلباب خاص بثقافة الدولة وممتد على تاريخها مثل المغرب العربي.
وفي ثقافتنا المصرية الجلباب ايضاً له مكانة مميزة بين أزياء الرجال، وتحت شعار "نحن نعيش في جلباب العروبة"، تألق نجوم المستطيل الأخضر ويسلط الخليج 365 الضوء على نجوم الكرة الذين تألقوا بالجلباب في الصور التالية:
احمد الشيخ وقفشة
احمد حسن
ازارو
حسني عبد ربه
عبد الواحد السيد
عمرو السولية
كهربا
محمد زيدان
وليد ازارو
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