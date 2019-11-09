شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ ترتيبات رحلة الإمارات لمواجهة الجزيرة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الإدارى بالنادى الاسماعيلى الترتيب لرحلة الإمارات، عن طريق مخاطبة السفارة المصرية هناك لإنهاء إجراءات التأشيرة للبعثة المسافرة، وحدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج 23 نوفمبر الجارى موعدًا للسفر للإمارات لملاقاة الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية.

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.

وتتوقف بطولة الدورى المحلى حالياً بسبب ارتباط المنتخب الوطنى الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر الجارى فى تصفيات أمم أفريقيا (الكاميرون 2021)، وكذلك مشاركة المنتخب الأولمبى فى تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى إنطلقت أمس بمصر وحقق منتخبنا فوزاً مهماً على مالى بهدف نظيف فى بداية رحلة الصعود لأولمبياد طوكيو 2020.