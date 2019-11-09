شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مؤمن vs مازن هشام.. انطلاق منافسات دور الـ32 ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت منافسات دور الـ32 ببطولة العالم الفردية لرجال الاسكواش ، والتى تقام خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجارى وحتى 15 من نفس الشهر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 355 ألف دولار، وتستمر منافسات هذا الدور على مدار يومين.

وشهد دور الـ64 تفوقاً مصرياً واسعاً بعد تأهل 12 لاعباً من أصل 14 مصرياً شاركوا فى البطولة وهم، محمد الشوربجى، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، محمد أبو الغار، مروان الشوربجى، مصطفى عسل، فارس الدسوقى، زاهد سالم، محمد الشربينى، يوسف إبراهيم، مازن هشام، عمر مسعد.

وكانت بطولة العالم للسيدات قد أقيمت تحت سفح الأهرامات حتى الأول من نوفمبر الجارى وتوجت بها البكلة المصرية نور الشربينى للمرة الرابعة فى تاريخها.

يذكر أن على فرج هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، والتى توج بها فى مارس الماضى، حيث أقيمت البطولة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن البطل المصرى يغيب عن هذه النسخة لظروف أسرية.

وجاءت منافسات اليوم الأول من هذا الدور كالتالى:

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يوسف إبراهيم X جيمس ويلستروب

كريم عبد الجواد x سيزار سالازار

طارق مؤمن x مازن هشام

فارس الدسوقي x إدمون لوبيز

محمد الشربيني x جويل ماكين