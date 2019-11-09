شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى الجولة السادسة بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، هليوليدو مع السنطة تشامبيون الرحاب مع الزهور والطيران مع الأهلى والجزيرة مع سبورتنج.
وفى المجموعة الثانية لقاءات مدينة نصر مع المنصورة والزمالك مع أصحاب الجياد والمعادى مع الشمس و6 أكتوبر مع سموحة.
فيما تشهد الجولة الختامية بالدور الأول مواجهات بين كل من، الشمس مع سموحة والمعادى مع الزمالك والمنصورة مع 6 أكتوبر وأصحاب الجياد مع مدينة نصر والأهلى مع سبورتنج والطيران مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الجزيرة والزهور مع هليوليدو.
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