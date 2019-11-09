شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى الجولة السادسة بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية فى الجولة السادسة بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، هليوليدو مع السنطة تشامبيون الرحاب مع الزهور والطيران مع الأهلى والجزيرة مع سبورتنج.

Advertisements

وفى المجموعة الثانية لقاءات مدينة نصر مع المنصورة والزمالك مع أصحاب الجياد والمعادى مع الشمس و6 أكتوبر مع سموحة.

فيما تشهد الجولة الختامية بالدور الأول مواجهات بين كل من، الشمس مع سموحة والمعادى مع الزمالك والمنصورة مع 6 أكتوبر وأصحاب الجياد مع مدينة نصر والأهلى مع سبورتنج والطيران مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الجزيرة والزهور مع هليوليدو.