اخبار الرياضه

لقاءات مهمة فى الجولة السادسة بدورى سيدات اليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مهمة فى الجولة السادسة بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية فى الجولة السادسة بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2019 /2020 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية. 

 

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، هليوليدو مع السنطة تشامبيون الرحاب مع الزهور والطيران مع الأهلى والجزيرة مع سبورتنج.

 

Advertisements

وفى المجموعة الثانية لقاءات مدينة نصر مع المنصورة والزمالك مع أصحاب الجياد والمعادى مع الشمس و6 أكتوبر مع سموحة.

 

فيما تشهد الجولة الختامية بالدور الأول مواجهات بين كل من، الشمس مع سموحة والمعادى مع الزمالك والمنصورة مع  6 أكتوبر وأصحاب الجياد مع مدينة نصر والأهلى مع سبورتنج والطيران مع تشامبيون الرحاب والسنطة مع الجزيرة والزهور مع هليوليدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقاءات مهمة فى الجولة السادسة بدورى سيدات اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا