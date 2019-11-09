شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لماذا يصاب لاعبو سموحة دائماً مع المنتخب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عن أسباب إصابة لاعبى ناديه بشكل دائم مع منتخب مصر بعد إصابة ناصر ماهر فى صفوف المنتخب الاولمبى . وكتب رئيس سموحة عبر تويتر، "لماذا يصاب لاعبو سموحة دائماً مع المنتخب".

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