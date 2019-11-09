الزمالك يرفض رحيل أبو جبل فى شتاء يناير بسبب القائمة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفض مسؤولو الزمالك، فكرة رحيل محمد أبو جبل حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل، وذلك لقيده فى قائمة الفريق بمنافسات دورى أبطال إفريقيا حيث يمتلك الأبيض 3 حراس فى القائمة الأفريقية وهم محمد عواد ومحمد صبحى وأبو جبل مع اكتفاء الأبيض بقيد الحارس محمود جنش محليا وذلك لامتلاك الأبيض مقعد وحيد فى قائمته الأفريقية. ويرغب مسؤولو الزمالك فى استغلال المقعد المتبقى بالقائمة الأفريقية لقيد لاعبا فى خط الوسط أو الهجوم فى فترة القيد الثانية بالبطولة الأفريقية التى ستبدأ بداية من 15 شهر نوفمبر الجارى وتستمر حتى نهاية شهر يناير القادم، لذا سيرفض الأبيض أية عروض لاستعارة أبو جبل الذى تلقى مفاوضات من عدد من أندية الدورى الممتاز للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ولكن يعد الأمر مرفوضا حاليا داخل القلعة البيضاء خاصة بعد تأهل الفريق لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية حيث يتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبه كلا من مازيمبى الكونغولى وأول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

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