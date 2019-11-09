نتيجة مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى الدوري الجزائري 2019-2020

يترقب عشاق كرة القدم فى الجزائر مباراة مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى قمة الجولة العاشرة من منافسات الدوري الجزائري 2019-2020, والمقرر إقامتها على ملعب المولودية 5 جويلية 1962 صباح اليوم السبت 9-11-2019, فى تمام الساعة 11:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 9 بتوقيت جرينتش.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين فى الدوري الجزائري قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب الشبيبة تيزي وزو.
وكان مولودية الجزائر قد تعادل خارج ملعبه فى الجولة الماضية من منافسات الدوري الجزائري بنتيجة 1-1 امام نادي إتحاد بسكرة, وفى المقابل فاز شبيبة القبائل على ملعبه لحساب الجولة الماضية بنتيجة 1-0 امام نادي جمعية عين مليلة.
ويدخل نادي المولودية اللقاء وهو فى المركز التاسع من ترتيب جدول الدوري الجزائري برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن مولودية وهران.
ويأتي شبيبة القبائل فى المركز السابع من ترتيب جدول الدوري الجزائري برصيد 13 نقطة وبفارق نقطة عن كلاً من نادي جمعية أولمبي الشلف السادس ونادي شباب اهلي برج بوعريرج الخامس.
ويأتي فى صدارة ترتيبب جدول الدوري الجزائري نادي وفاق رياضي سطيف برصيد 25 نقطة, وفى المركز الثاني شبيبة الساورة برصيد 22 نقطة.
وإليكم جدول بآخر 5 مواجهات بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل فى الدوري الجزائري:
|التاريخ
|المسابقة
|النتيجة
|14-4-2017
|الدوري الجزائري16)
|مولودية الجزائر 3-0 شبيبة القبائل
|21-10-2017
|الدوري الجزائري (الجولة8)
|مولودية الجزائر 2-2 شبيبة القبائل
|9-2-2018
|الدوري الجزائري (الجولة21)
|شبيبة القبائل 1-1 مولودية الجزائر
|15-9-2018
|الدوري الجزائري (الجولة6)
|مولودية الجزائر 3-1 شبيبة القبائل
|16-3-2018
|الدوري الجزائري (الجولة23)
|شبيبة القبائل 2-1 مولودية الجزائر
|9-11-2019
|الدوري الجزائري (الجولة10)
|مولودية الجزائر ؟ شبيبة القبائل
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