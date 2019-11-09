رياضة | تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا الياباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع الهلال السعودي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم أمام أوراو ريد دياموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا.

ويسعى الفريق السعودي لتحقيق فوز مُريح في مباراة اليوم والتي ستقام على ستاد جامعة الملك سعود تسهل له من مهمة مباراة الإياب التي ستقام في اليابان.

واستقر المدرب الروماني رازفان لوسيسكو على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم لفريق الهلال.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع ضد أوراوا

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