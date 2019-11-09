رياضة | باريس سان جيرمان يفاجئ ريال مدريد بورقة نيمار

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يستعد البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للعودة إلى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الإصابة.

ومن المقرر أن يعود نيمار للتدريبات الجماعية، خلال الفترة المقبلة، استعدادا لاستئناف مباريات الفريق بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

وأصدر باريس سان جيرمان بيان رسمي، أكد خلاله أن نيمار، يستعد للعودة إلى الملاعب وسوف يكون جاهزًا بعد فترة التوقف الدولي.

باريس سان جيرمان يفاجئ ريال مدريد بورقة نيمار

وأضاف النادي الباريسي أن نيمار لن يلعب أمام بريست في الجولة المقبلة من الدوري الفرنسي ولكنه قد يشارك ضد ليل عقب فترة التوقف الدولي ثم بعدها أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

واكتفى نيمار، بالمشاركة في 5 مواجهات هذا الموسم مع فريقه بالدوري الفرنسي نجح في تسجيل 5 أهداف، فيما لم يسجل أي حضور خلال هذا الموسم بدوري أبطال أوروبا.

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وكان تيتي أعلن قائمة منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الأرجنتيني الودية والتي شهدت غياب نيمار، وجاءت على النحو التالي:

وجاءت قائمة المنتخب البرازيلي كالتالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكير (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – دانيال فاوزاتو (روما الإيطالي).

الدفاع : تياجو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – أليكس ساندرو ( يوفنتوس الإيطالي) – إيدير ميلتاو (ريال مدريد الإسباني) – رينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني) – فيليبي (أتلتيكو مدريد الإسباني) – إيمرسون (ريال بيتيس).

وسط الملعب : ويليان (تشيلسي الإنجليزي) – فيليبي كوتينيو (بايرن ميونخ الألماني)- كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) – أرثر ميلو (برشلونة الإسباني) – فابينيو (ليفربول الإنجليزي) – لوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي) – دوجلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي)

الهجوم : روبرتو فيرمينيو (ليفربول الإنجليزي) – جابرييل خيسوس (مانشستر سيتي الإنجليزي) – ريشارليسون (إيفرتون) – ديفيد نيريس (أياكس الهولندي) – رودريجو (ريال مدريد الإسباني).