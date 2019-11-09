رياضة | محمد صلاح: لا أهتم بما يقوله البعض عني.. لا تشغلني الانتقادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح: لا أهتم بما يقوله البعض عني.. لا تشغلني الانتقادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المصري محمد صلاح نجم ليفربول عن احتمالية تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بأن الأمر لم ينته بعد وأن الترتيب قد يتغير في أي وقت.

صلاح عن احتمالية تتويج ليفربول بالبريميرليج : الأمر لم ينته بعد

وقال صلاح في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية :"فوز ليفربول بلقب البريميرليج؟ كانوا يتحدثون عن ذلك الأمر أيضًا في ديسمبر في العام الماضي عندما تقدمنا على مانشستر سيتي بـ 6 أو 7 نقاط".

وأضاف:"الأمر لم ينته بعد وقد يتغير الترتيب خلال 3 مباريات، فإذا تعرضنا لفترة صعبة وخسرنا 3 مباريات سنكون في ورطة".

وتابع :"حتى لو فزنا على مانشستر سيتي الأحد المقبل، لا يزال الطريق طويلًا. نحن في نوفمبر ومن المبكر الحديث عن حصد اللقب".

وأردف قائلا:"كي أكون صادقًا. لا أهتم بما يتوقعه المشجعون مني، طالما أنني أحرز الأهداف والفريق يفوز فالأمور بالنسبة لي على ما يرام".

واستطرد قائلا:"لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الأفراد لأن ذلك يمكن أن يفرض ضغطًا كبيرًا علي ويجعل مستواي سيئًا".

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واختتم صلاح تصريحاته قائلاً:"أنا أفعل ما أريد القيام به وأنا سعيد بذلك".

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية مطلع الشهر الحالي أن رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بات يمثل تهديدا حقيقيا في صفقة انتقال محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف ريال مدريد الإسباني في الفترة المقبلة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضا لضم ستيرلينج مقابل سداد مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي هذا بالإضافة إلى رحيل الويلزي جاريث بيل إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى توجه وفد رسمي من ريال مدريد إلى إنجلترا الشهر المقبل من أجل مشاهدة ستيرلينج أثناء قيادته لمنتخب إنجلترا أمام كلا من منتخبي مونتينيجرو وكوسوفو وذلك ضمن تصفيات يورو 2020 من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم العرض من عدمه.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن ستيرلينج يقدم موسم مميز مع مانشستر سيتي حاليًا والذي يعد الخامس فى مسيرته مع السيتيزنز، حيث شارك في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي ونجح فى تسجيل 13 هدفا.

وذكرت الشبكة البريطانية نقلا عن موقع دون بالون الإسباني أن دخول ستيرلينج دائرة اهتمامات ريال مدريد يهدد صفقة انتقال محمد صلاح إلى الملكي بعدما كشف الموقع الإسباني مخطط الملكي لتقديم عرضاً رسمياً إلى ليفربول تبلغ قيمته 130 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الفرعون المصري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.