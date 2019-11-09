رياضة | اقتراح جديد لتطوير تقنية الفيديو في الملاعب العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراح جديد لتطوير تقنية الفيديو في الملاعب العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي اقتراحًا لتطوير تقنية الفيديو في الملاعب وهي ان يقدم لاعبو الكرة السابقين مساعدتهم بآراءهم وخبراتهم الحكام الذين يراجعون عبر تقنية الفيديو اللقطات المثيرة للجدل.

وقال كاسياس: "أقترح بالنسبة لتقنية حكام الفيديو، وإضافة للحكام الذين يحللون اللقطات، وجود لاعب سابق، سيكون من الجيد أن يدلي برأيه في اللعبات التي جرت خلال المباراة من أجل تحسين هذه التقنية".

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ووفقاً لمبادرة حارس ريال مدريد السابق، فإنه يقترح وجود شخص سبق له مزاولة كرة القدم كي يعطي رأيه للحكم المكلف بمتابعة شاشة الفيديو في كل مباراة لمراجعة اللقطات المثيرة للجدل.