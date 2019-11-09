رياضة | رد رسمي من ريال مدريد على تصريحات ليوناردو المثيرة للجدل

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شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة إيبار اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

رد رسمي من ريال مدريد على تصريحات ليوناردو المثيرة للجدل

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إيبار والذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "كل المباريات التي نخوضها مُعقدة وربما ضد إيبار ستكون أكثر تعقيدًا. إيبار يملك ملعبًا مختلفًا تمامًا عن باقي المنافسين، فهو صغير الحجم ودائمًا تكون المباريات صعبة هناك ونحن مستعدون جيدًا للمباراة".

وعن غضب ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان من تصريحاته عن مبابي، قال زيدان: "لم أقل أي شيء وكل ما قلته كانت كلمات اللاعب نفسه بأنه يحلم باللعب هنا والجميع يعرفون ما يريده".

وعن البلد المستضيف لكأس السوبر الإسباني، قال زيدان :"نحن هنا لكي نلعب والقرار حاليًا بيد الاتحاد الإسباني ونحن سوف نتبع القرار النهائي والآن نحن نفكر في مباراة الغد".

وأضاف: "حالة مارسيلو؟ لن أخبركم بما لديه لأنني لا أملك إذنًا للتصريح وهو أمر صغير ونحن أكثر هدوءًا".

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وعن حالة الثنائي بيل ورودريجيز، قال زيدان: "هما ليسا جاهزان للعب وسينضمان لمنتخبي ويلز وكولومبيا وبعد ذلك بـ5 أو 6 أيام سنرى ما إذا كانوا مستعدين للمشاركة مع منتخبات بلادهم أم لا".

وتابع: "بيل ورودريجيز قاما بتدريبات بدنية على أرض الملعب لكنهما لم يتدربا مع الفريق وحين لا تتدرب مع المجموعة لا يمكنك أن تُشارك لأنك تفتقر للقدرة على ذلك".

وأردف قائلا : "رودريجو وفالفيردي؟ لم أتفاجأ بالمستوى، هما يُشاركان معنا لذلك، وفي كل مرة يحصلان على الفرصة يُثبتان أحقيتهما بها".

واستطرد قائلاً: "فيروس الفيفا؟ إنه أمر لا مفر منه وآمل ألا يحدث شيء. وفي التوقف الماضي حدثت أشياء كثيرة وما عليك سوى الذهاب مع منتخب بلادك وقضاء وقت جيد والعودة بدون إصابة".

وواصل: "سلسلة مباريات دون استقبال أهداف؟ نعم أنا أقدر ذلك وهذا يعني أن الفريق بأكمله يعمل من أجل ذلك ونحاول أن نخرج دائمًا بشباك نظيفة".

وعن دوره مع اللاعبين الشباب، قال زيدان :"أتحدث معهم من وقت لآخر ولا شيء أكثر من ذلك، إنهم لاعبون لديهم بيئة وعائلة متماسكة للغاية وإذا كنت تعمل فسوف تتحسن وسيكون لديك العمر للتعلم".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً : "مودريتش؟ سيكون له دور مهم هنا، هو لم يلعب بانتظام لكنه مودريتش وحين تزداد المباريات سوف نرى كيف يمكن الاعتماد عليه لكننا بحاجة إلى خدماته".