رياضة | صدمة في مانشستر سيتي قبل موقعة ليفربول.. وفرصة ذهبية لـ"صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في مانشستر سيتي قبل موقعة ليفربول.. وفرصة ذهبية لـ"صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جوارديولا يؤكد غياب نجم مانشستر سيتي في مواجهة ليفربول

صرح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إيدرسون حارس مرمى الفريق لن يتمكن من المشاركة أمام ليفربول في مباراة الأحد المقبل والمقرر إقامتها ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "إيدرسون لن يتمكن من المشاركة، لا أعرف كم من الوقت سيغيب لكنه لن يلعب يوم الأحد".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً:"كلاوديو برافو يمكنه القيام بنفس الدور أيضا، إنه حارس مرمى استثنائي، لقد لعب العديد من المباريات الدولية مع تشيلي، ليس لدي شك حول إمكانياته".

وكان إيدرسون قد تعرض لإصابة خلال مباراة أتلانتا الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، سيغيب على إثرها عن مباراة ليفربول.

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وأكدت التقارير أمس أن مانشستر سيتي سيفتقد أيضا جهود صانع اللعب الإسباني ديفيد سيلفا بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وغادر إيدرسون مورايش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة فريقه أمام أتالانتا للإصابة.

وبين شوطي المباراة استبدل جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي حارسه الأساسي وأشرك بدلا منه كلاوديو برافو.

وأعلن مانشستر سيتي أن إصابة إيدرسون غير معلومة حتى الآن وأن اللاعب سيجري فحوصات طبية ومن ثم سيتم الإعلان عن تشخيص إصابته.

وستكون الفرصة مواتية لهجوم ليفربول بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح من أجل تسجيل الأهداف واستغلال ابتعاد برافو عن المشاركة في القمة التي تقام مساء غد الأحد.