رياضة | الرواية الكاملة لأزمة عبد الرزاق حمد الله في مطار الرياض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرواية الكاملة لأزمة عبد الرزاق حمد الله في مطار الرياض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر السعودي مطار الرياض، متوجهاً إلى دبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي للمطار بعد انتهاء أزمة توقيفه في المطار.

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر غادر إلى أبوظبي ومنها إلى أمريكا عبر المكتب التنفيذي في مطار الرياض في إجازة قصيرة كانت قد تأجلت بسبب أزمة تفتيش زوجته في المطار.

Advertisements

وكان عبد الرزاق حمد الله رفض تفتيش زوجته أثناء مغادرة المملكة العربية السعودية، واشتبك مع رجال الأمن، حسبما أشارت تقارير سعودية.

جدير بالذكر أن عبد الرزاق حمدالله سجل 7 أهداف، خلال 9 مباريات شارك فيهم مع النصر في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم.