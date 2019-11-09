رياضة | نهائي دوري أبطال آسيا.. نجم البرازيل السابق يوجه رسالة لجماهير الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي دوري أبطال آسيا.. نجم البرازيل السابق يوجه رسالة لجماهير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص البرازيلي ريفالينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي والمنتخب البرازيلي السابق، على توجيه رسالة لجماهير الزعيم قبل مواجهة أوراوا الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

نهائي دوري أبطال آسيا.. نجم البرازيل السابق يوجه رسالة لجماهير الهلال

وقال ريفالينيو في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد" "مرحبا جمهور الهلال، مبروك الوصول للنهائي الآسيوي، أتمنى لكم الحصول على هذا اللقب المهم".

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وأضاف، "أطلب من الجمهور التشجيع والمؤازرة، ومن اللاعبين بذل الجهد وإسعاد جماهيرهم، أنا مشتاق لكم، وقبله من القلب للجمهور الهلالي".

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وكان ريفالينيو نجم منتخب البرازيل، انتقل لصفوف الهلال عام 1987وكان حدثًا غير مسبوق".

ويستعد عشاق كرة القدم العربية والآسيوية لمتابعة مباراة قوية بين فريقي الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويخوض الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، مباراته النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بعد التفوق على السد القطري في مباراة نصف النهائي، بينما يدخل أوراوا الياباني النباراة النهائية بعد الإطاحة بمنافسه جوانجزو الصيني، في قبل نهائي البطولة.

ويستضيف ملعب جامعة الملك آل سعود بالرياض، مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، اليوم السبت في ذهاب نهائي البطولة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني، اليوم السبت في الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.