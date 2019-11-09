رياضة | ريال مدريد يواجه خطر خسارة صفقته المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يواجه خطر خسارة صفقته المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني يواجه خطر العجز عن التعاقد مع صفقته المنتظره خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



سالزبورج يرفع مطالبه لبيع هالاندا وأكدت صحيفة "توتة سبورت" الإيطالية أن نادي سالزلورج النمساوي قرر رفع مطالبه لمن يرغب في ضم النرويجي إيرلينج براوت هالاند مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات.

وكشفت الصحيفة أن نادي سالزبورج يرغب في الحصول على مبلغ 100 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم هالاندا خلال فترة الانتقالات سواء الصيفية والشتوية.

سبب زيادة مطالب سالزبورج لبيع هالاندا وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي سالزبورج قرر رفع مطالبه لبيع هالاندا في الشتاء القادم بسبب أن النادي رأى أن هناك منافسة شرسة بين العديد من الأندية لضمه. Advertisements

مطالب سالزبورج تعقد المهمة على ريال مدريد وأشارت الصحيفة إلى أن مطالب سالزبورج العالية ستعقد المهمة على نادي ريال مدريد في ضم هالاندا خصوصا وسط منافسة أكثر من 20 نادي يرغبون في ضم اللاعب.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع هالاندا خلال فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية القادمة أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي يوفنتوس ونادي مانشستر سيتي ونادي بايرن ميونخ ونادي أتلتيكو مدريد.