رياضة | هل يرحل مودريتش عن ريال مدريد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يرحل مودريتش عن ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الفترة الأخيرة أنباء تشير إلى اقتراب نادي ريال مدريد من التخلي عن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق في نهاية الموسم الحالي.



ريال مدريد يرد على أنباء رجيل مودريتش ورد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد على أنباء رحيل مودريتش عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال زيدان في تصريحات صحيفة اليوم: "سيكون لمودريتش دور مهم هنا، إنه لم يلعب بانتظام، لكن لوكا هو لوكا، عندما يأتي جدول زمني أكثر إحكامًا، سنرى ما سنفعله، لكننا بحاجة إلى مودريتش".

الأندية التي ترغب في ضم مودريتش Advertisements ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع لوكا مودريتش خلال الصيف القادم في حالة رحيله عن ريال مدريد بالفعل أبرزها نادي ميلان الإيطالي.

مشاركات مودريتش مع ريال مدريد هذا الموسم



وقد شارك لوكا مودريتش في 13 مباراة حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.