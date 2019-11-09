قبل المواجهة المرتقبة أمام السيتي.. صلاح يحذر من سيناريو الموسم الماضي.. ويرد على تراجع مستواه

كتب: ضياء السقا

أكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أن الفوز في اللقاء المقبل أمام مانشستر السيتي، لا يعني تتويج الريدز مبكرًا بمسابقة الدوري، مستشهدًا بما حدث الموسم الماضي.

وقال صلاح في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "الجميع تحدث عن التتويج بلقب الدوري في ديسمبر من العام الماضي عندما كنا نفرق 6 أو 7 نقاط عن السيتي، وقالوا لقد انتهى الأمر".

وأضاف: "لم ينته الأمر، إنها 3 مواجهات، لو مررت بفترة سيئة خلال الفترة المقبلة سوف تواجه المشاكل بعد ذلك، حتى إذا فزنا الأحد، المشوار لا يزال طويلًا".

وأكمل: "نحن في نوفمبر أعتقد من الصعب الحديث عن التتويج بالبريميرليج في هذا الوقت المبكر".

Advertisements

صلاح يرد على تراجع مستواه

وتطرق صلاح للحديث عن مستواه الشخصي والإجابة عن سؤاله لماذا انخفض معدل تهديفه بعد مرور 11 جولة قال: "لكي أكون صريحًا، لا يهمني ماذا يتوقع الناس مني، طالما ما زلت أسجل والفريق يفوز هذا كل شيء".

وأتم حديثه: "لا يجب أن أهتم بما يتوقعه الناس مني، ذلك يضع ضغطًا كبيرًا علي، ويجعلك تؤدي بشكل سيئ في الملعب، أنا أفعل ما يحلو لي وأنا سعيد بذلك".

صلاح الذي توج الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي للمسابقة للموسم الثاني على التوالي، أحرز 5 أهداف بعد مرور 11 جولة وهو الهداف الثاني للفريق بعد السنغالي ساديو ماني صاحب الـ 6 أهداف.

ويستضيف ليفربول، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب آنفيلد، في السادسة والنصف مساء الأحد 10 نوفمبر، في الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على أستون فيلا بهدفين لهدف، في الجولة الماضية.

أيضا يدخل السيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.