شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتراجع ويقرر تأجيل صفقة "تراوري" لانتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع النادي الاهلي عن التعاقد مع البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد أن قطع مسئولو الاهلي شوطاً في هذه الصفقة التى أراد الأهلي إتمامها لتدعيم خط الوسط.

ورغم ن اللاعب نال إعجاب وثقة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر وكذلك لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي التى رحّبت بإتمام الصفقة قبل أن يتراجع مسئولو النادي عن إتمام الصفقة بسبب مشاركة تراوري مع ناديه في بطولة الكونفدرالية الافريقية الحالية ما يُعني أن اللاعب لن يُشارك مع الاهلي في دوري أبطال أفريقيا الحالية حال التعاقد معه في يناير المقبل لذا إستقر مسئولو القلعة الحمراء على تأجيل صفقة تراوري لأنتقالات الصيف المقبل على أن يتم البحث عن لاعب أخر أجنبي يدعم الفريق محلياً وأفريقياً بدءاً من الشتاء المقبل.