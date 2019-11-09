شكرا لقرائتكم حسين الشحات خارج حسابات منتخب مصر في لقاء كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج حسين الشحات جناح أيمن النادي الأهلي و منتخب مصر من حسابات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري، لمباراة كينيا المقرر الخميس المقبل في تصفيات أمّم افريقيا ٢٠٢١، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الودية أمام ليبيريا بكدمة قوية في العضلة الأمامية والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه حمدى فتحي.

أكدت الأشعة التي خضع لها الشحات ان إصابته عبارة عن كدمة في الركبة تحتاج إلي فترة علاج لعدة أيام ، وأكد الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب خضوع اللاعب لتدريبات علاجية خلال فترة تواجده علي أمل تعافيه ولحاقه بمشوار الفريق خلال المرحلة الحالية.

خاض المنتخب الوطني مباراتين حتي الان تحت قيادة حسام البدري امام كل من بتسوانا وليبيريا وانتهت المباراتين بالفوز بنتيجة واحدة 1/0 ، احرز هدفي المباراتين حمدي فتحي.