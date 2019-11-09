شكرا لقرائتكم ميتشو يواصل تصعيد عدد من ناشئي الزمالك لتعويض غياب الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الصربى ميلتون سريدوفيتش الملقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، اليوم السبت، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين فى مران الفريق الأبيض، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين عن التدريبات الجماعية.

ويتواجد الخماسى محمد عواد، حارس الزمالك ومحمود علاء، مدافع الفريق، وعبدالله جمعة، الظهير الأيسر، وطارق حامد، لاعب وسط الفريق، وأحمد سيد زيزو، لاعب الأبيض، ضمن معسكر المنتخب الوطنى الأول الذى يستعد لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتهما يومى 14 و18 من نوفمبر الجارى.

Advertisements

فيما يتواجد الرباعى محمد صبحى، حارس الفريق الأبيض ومحمد عبدالسلام، مدافع الفريق، وإمام عاشور، لاعب الوسط، بالإضافة إلى مصطفى محمد، مهاجم الفريق، فى قائمة المنتخب الأولمبى الذى يخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتى تستضيفها مصر حتى يوم 22 من الشهر الجارى، بجانب انضمام ساسى والنقاز لمعسكر منتخب تونس.

ويسعى الصربى ميتشو للاستفادة من فترة التوقف الجارية وتعويض غياب اللاعبين الدوليين بتصعيد عدد من الناشئين حتى يتمكن من تنفيذ الخطط البدنية والفنية التى يسعى لتنفيذها مع الفريق الأبيض فى المرحلة المقبلة، حيث سيكون الزمالك على موعد مع مباراة هامة فى مشواره المحلى أمام إنبى فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، عقب استئناف المسابقة، بجانب مباراة مازيمبى الكونغولى، التى ستجمع بين الفريقين فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمحدد إقامتها يوم 30 من شهر نوفمبر الجارى.