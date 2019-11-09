ترتيب مجموعة الموت بعد فوز مصر على مالي.. وموعد المباراة القادمة للفراعنة

كتب: ضياء السقا

حقق المنتخب الأولمبي، فوزا مستحقا على نظيره المالي، بهدف نظيف، في افتتاح منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر.

وسجل هدف الفراعنة، المهاجم مصطفى محمد، فى الدقيقة 29 من ضربة رأسية.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى، بجانب مالي وغانا والكاميرون.

وعلى الجانب الأخر، تعادل المنتخب الغاني مع نظيره الكاميروني، 1-1، في إطار منافسات المجموعة ذاتها.

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وبذلك تصدر المنتخب المصري، جدول ترتيب المجموعة الأولى، بـ3 نقاط، يليه غانا والكاميرون بنقطة لكل منهما، وفي المؤخرة مالي بدون رصيد.

ويخوض المنتخب الوطني ثاني مبارياته، أمام غانا فى الثامنة مساء الإثنين 11 نوفمبر.