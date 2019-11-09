موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره مانشستر سيتي، على ملعب آنفيلد، في السادسة والنصف مساء الأحد 10 نوفمبر، في الجولة الـ12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه على أستون فيلا بهدفين لهدف، في الجولة الماضية.

أيضا يدخل السيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، في الجولة الماضية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 31 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

تشكيل ليفربول

لا يوجد غياب في صفوف ليفربول سوى جويل ماتيب وشيردان شاكيري بسبب الإصابة، ولن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

ومن المنتظر أن يبدأ كلوب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – ديان لوفرين – ترنت ألكساندر أرنولد

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خط الوسط: فينالدوم – هندرسون – فابينيو

خط الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح

تشكيل السيتي

يفتقد مانشستر سيتي لليروي ساني وأوليكساندر زينشينكو، والحارس إيدرسون، ولابورت، ورودريجو، ودافيد سيلفا في مباراة ليفربول بسبب الإصابة، بينما لن يغيب آي لاعب أخر بسبب الايقاف.

ومن المنتظر أن يبدأ جوارديولا بالتشكيل التالي:

برافو

ميندي - نيكولاس أوتامندي - ستونز- والكر

فيرناندينيو- إيلكاي جوندوجان - رودريجو هيرنانديز- دي بروين

رحيم سترلينج - أجويرو - بيرناردو سيلفا

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2