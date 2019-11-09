شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الاولمبي يغلق صفحة مباراة مالي ويستعد لمواجهة غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته اليومية على استاد بتروسبورت فى إطار الإعداد لمباراة الجولة الثانية أمام منتخب غانا المقرر لها الثامنة مساء الإثنين المقبل ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 ، بعد طلب مسئولو الكاف من منتخبات المجموعة الأولي وهي مصر و الكاميرون و غانا و مالي عدم التدريب باستاد القاهرة للحفاظ على أرضية الملعب على أن يخوض المنتخبات الأربعة تدريب غداً قبل مباريات الإثنين.

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على عقد جلسات مع اللاعبين للتحفيز و المطالبة بنسيان لقاء مالي الذى أقيم أمس الجمعة فى ضربة البداية لأمم أفريقيا ، و ضرورة حصد النقاط الثلاث و العلامة الكاملة فى مباراة غانا المصيرية و التى تحدد موقف الفراعنة فى البطولة و تحديد المراكز فى المجموعة خاصة أن اللوائح تنص على تأهل أول و ثاني المجموعة للدور قبل النهائي للبطولة.

وكان المنتخب الاولمبي قد نجح في الفوز علي مالي بهدف نظيف في مباراة افتتاح المجموعة الأولي ببطولة افريقيا تحت 23 عاما .

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