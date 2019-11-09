شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لصادق ومنسي بعد الإنضمام للأولمبي قبل 24 ساعة من البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المنتخب الأوليمبي تدريب خفيف اليوم للاعبين الذين شاركو فى مباراة مالي بضربة البداية إلى جانب وضع برنامج تأهيلي للثنائى محمد صادق لاعب الإسماعيلي و ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش بعد إنضمامهما قبل 24 ساعة من إنطلاق البطولة خلفاً للثنائى المستبعد للإصابة طاهر محمد طاهر و محمود مرعي حيث وتجهيزهما لمباراة غانا كبدلاء فى حالة الإستعانة بهما خوفاً من تعرض أي لاعب للإصابة.

وكان المنتخب الاولمبي قد نجح في الفوز علي مالي بهدف نظيف في مباراة افتتاح المجموعة الأولي ببطولة افريقيا تحت 23 عامم .

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وأكد شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي أنه تم إغلاق ملف مباراة مالي و التركيز من الأن فى مباراة غانا المصيرية والتى تعد أهم لقاء ولا طريق امامنا إلا حصد النقاط الثلاث للحفاظ على امالنا فى التأهل خاصة أن لقاء الجولة الثالثة أمام الكاميرون سيكون صعب للغاية وسيكون مباراة مصيرية أيضا ، وناشد غريب الجماهير ضرورة التواجد فى مباراة غانا باستاد القاهرة و تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز ، مؤكداً أنه سيخوض المباراة بنفس تشكيل مباراة مالي والتغييرات فى حالة إجراءها ستكون محدودة.

يذكر أن استاد القاهرة يستقبل مباريات المجموعة الأولى التى تضم مصر ومالى وغانا والكاميرون، أما استاد السلام فتقام عليه مباريات المجموعة الثانية التى تضم كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.