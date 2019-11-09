رياضة | صدمة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد خاض مرانه الأخير ظهر الجمعة وذلك ضمن تحضيراته لمباراة إيبار غدًا السبت وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الثنائي جاريث بيل وخيمس رودريجيز لم يتدربا مع الفريق، حيث ما زالا في مرحلة التأهيل للتعافي من المشكلات البدنية التي يعانيان منها لكن ذلك لن يمنعهما من السفر للانضمام لمنتخبي بلدهما.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى غياب كلا من مارسيلو وناتشو رودريجيز وماركو أسينسيو حيث واصل الثلاثي التعافي من الإصابات.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اعتمد على مجموعة تضم 21 لاعبًا بالإضافة إلى الثنائي الشاب ألتوبي وفران جارسيا.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان قرر تصعيد جارسيا لاعب فريق الكاستيا لتعويض غياب مارسيلو، حيث سيدخل قائمة الفريق ويتواجد على مقاعد البدلاء لفيرلاند ميندي.

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ونوهت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف فقط عن المتصدر برشلونة بينما يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.



وكشفت وسائل إعلام عالمية بالأمس أن ريال مدريد متقدم على برشلونة ومانشستر سيتي في سباق التعاقد مع الإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي في الصيف المقبل.



وأفادت شبكة ESPN العالمية أن ريال مدريد الأسباني بدأ مفاوضاته مع نظيره نابولي الإيطالي من أجل التعاقد مع نجمه الدولي الأسباني فابيان رويز.



وأشارت الشبكة العالمية إلى أن النادي الملكي تقدم خطوة مهمة على منافسيه برشلونة ومانشستر سيتي في هذه الصفقة.



وأوضحت الشبكة العالمية أن ريال مدريد سيكون قادراً على التعاقد مع فابيان رويز مقابل دفع مبلغ 100 مليون يورو إلى نابولي.



ونوهت الشبكة العالمية أن رويز صاحب الـ23 عاماً انتقل الى نابولي في عام 2018 قادماً من ريال بيتيس وخاض مع فريق الجنوب 54 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف.