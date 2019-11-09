شكرا لقرائتكم خزينة الاهلي تنتعش بـ 200 ألف دولار .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتعش خزينة النادي الاهلي خلال الساعات المقبلة بـ200 ألف دولار من نادي النجم الساحلي التونسي "مقدم" صفقة الأيفواري سليماني كوليبالي الذى هرب من الاهلي في مايو 2017 وتعاقد معه النجم الساحلي مؤخراً.

وكان الاهلي قد أعلن انتهاء أزمة سليماني كوليبالي بعدما رحل الأخير من الاول في مايو 2017 دون علم الاهلي ليقوم مسئولو القلعة الحمراء بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحصل الاهلي على حكم بتغريم كوليبالي مليون و400 ألف دولار لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادي النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفواري قبل عدة أشهر.

ويتسلّم الاهلي من النجم الساحلي خلال ساعات مبلغ 200 ألف دولار للأهلي ثم يتم تقسيط المبلغ المُتبقي (مليون و200 ألف دولار) على ثلاثة أقساط بواقع 400 ألف دولار لكل قسط.

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ووقع النادي الاهلي مؤخراً عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتحمّل النجم الساحلي الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار يتم تسديدها للأهلي.

وأرسل النادي الاهلي إلى الإتحاد الدولي لكرة القدم مؤخراً خطاباً يؤكد فيه تسوية الأزمة مع النجم الساحلي من أجل إغلاق هذا الملف لاسيما وأن الاهلي حريص على توطيد علاقته بجميع الأندية العربية.