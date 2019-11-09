شكرا لقرائتكم خبر عن غربلة شاملة فى الإسماعيلى بعد فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى اجتماعاً مع لاعبيه خلال الساعات القليلة الماضية شدد فيه على أنه سيعيد تقييم جميع اللاعبين خلال فترة التوقف سواء فى المباريات الودية او فى التدريبات ، وقال المدرب الصربى للاعبيه أنه يعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة إعداد جديدة حيث أن الجهاز الفنى الحالى لم يحضر فترة إعداد الفريق قبل بداية الموسم .

وأكد ميودراج سعيد بما يقدمه لاعبيه فى مباريات الفريق الودية ، موضحا أنه لا ينظر الى النتائج ولكن ما يهمه هو مدى الاستفادة التى تعود على الفريق عقب المباريات الودية ، واختتم ” يسيتش ” حديثه بانه حرص على تجربة أكثر من لاعب فى مراكز تختلف عن مراكزهم الأصلية لإحداث مرونة تكتيكية و وجود وفرة من اللاعبين فى نفس المركز بجانب تجربة أكثر من طريقة لعب فى المباراة الواحدة وهو ما يحتاج لبعض الوقت حتى يعتاد اللاعبون على طرق اللعب المختلفة.

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.