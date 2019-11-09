رياضة | ترتيب مجموعة مصر بعد الجولة الأولى بالأمم الإفريقية

على الجانب الآخر نجح المنتخب الغاني في اقتناص تعادلا قاسيا في اللحظات الأخيرة أمام منتخب الكاميرون، لحساب نفس الجولة.

وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق فرانك جونيور فى الدقيقة 60، من ضربة حرة مباشرة، قبل أن يستطيع حبيب محمد لاعب منتخب غانا فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 87 من عمر المباراة.