شكرا لقرائتكم منتخب مصر يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة كينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف منتخب مصر الأول تدريباته اليوم علي ستاد برج العرب بالاسكندرية استعدادًا لمواجهة كينيا يوم الخميس المقبل فى الجولة الاولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون ، وذلك بعدما منح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لاعبي الفريق راحة من التدريبات امس الجمعة بعد انتهاء المباراة الودية أمام ليبيريا والتي أنتهت لصالح منتخبنا بهدف نظيف ، ويعود الفريق للمعسكر مجددا اليوم السبت لاستكمال مراحل الإعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالكاميرون.

كان حسام البدرى قال، إنه حقق أهدافه من مواجهة ليبيريا وديا ، موضحا أنه كان يرغب فى تجهيز بعض اللاعبين بعد توقف الدورى بجانب مشاهدة الوجوه الجديدة على الطبيعة.

أوضح البدرى ، أن المباراة فى مجملها جاءت مفيدة وجيدة للمنتخب المصرى لافتا الي أن أحمد سيد زيزو هو أهم مكاسب اللقاء حيث يرغب فى ان يكون لديه أكثر من بديل لمحمود تريزيجيه ومحمد صلاح فى الأطراف ، تابع المدير الفنى أنه تعامل مع لاعبى بيراميدز بإحترافية، قائلا:" أعتقد أننى عملت الصح مع لاعبى بيراميدز بعد تأخرهم عن المعسكر.. أعلم جيدا أن لاعبى بيراميدز يرغبون فى الانضمام للمنتخب وأشكرهم وأشكر إدارة بيراميدز ولا أعرف بالضبط من سبب قرار تأخرهم عن المعسكر، ولكن نسعى للحفاظ على الانضباط والالتزام دائما".