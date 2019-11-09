اخبار الرياضه

بوردو يصعد إلى المركز الثالث مؤقتا في الدوري الفرنسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements




اسماء السيد - صعد بوردو الى المركز الثالث في بطولة فرنسا لكرة القدم بانتزاعه التعادل 1-1 من مضيفه نيس في المرحلة الثالثة عشرة الجمعة.

ورفع بوردو رصيده الى 19 نقطة متقدما بفارق الاهداف عن نانت ومرسيليا، اما نيس فرفع رصيده الى 17 نقطة في المركز العاشر.

Advertisements

وافتتح بيار ليس ميلو التسجيل لنيس من كرة رأسية اثر تمريرة من الجزائري يوسف عطال (27) وسنحت فرصة امام المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ لمضاعفة تقدم فريقه لكنه اضاعها (29).

وفي مطلع الشوط الثاني منح جيمي بريان التعادل لبوردو من ركلة جزاء (50) رافعا رصيده الى 96 هدفا في الدوري الفرنسي خلال مسيرته.

ملخص المباراة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوردو يصعد إلى المركز الثالث مؤقتا في الدوري الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا