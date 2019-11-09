بوردو يصعد إلى المركز الثالث مؤقتا في الدوري الفرنسي









اسماء السيد - صعد بوردو الى المركز الثالث في بطولة فرنسا لكرة القدم بانتزاعه التعادل 1-1 من مضيفه نيس في المرحلة الثالثة عشرة الجمعة.

ورفع بوردو رصيده الى 19 نقطة متقدما بفارق الاهداف عن نانت ومرسيليا، اما نيس فرفع رصيده الى 17 نقطة في المركز العاشر.

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وافتتح بيار ليس ميلو التسجيل لنيس من كرة رأسية اثر تمريرة من الجزائري يوسف عطال (27) وسنحت فرصة امام المهاجم الدنماركي كاسبر دولبرغ لمضاعفة تقدم فريقه لكنه اضاعها (29).

وفي مطلع الشوط الثاني منح جيمي بريان التعادل لبوردو من ركلة جزاء (50) رافعا رصيده الى 96 هدفا في الدوري الفرنسي خلال مسيرته.

ملخص المباراة: