سوسييداد ينزلق ويتصدر!









اسماء السيد - فرط ريال سوسييداد بفوز كان في متناوله على ضيفه ليغانيس الجمعة، لكن نقطة التعادل معه (1-1) منحته فرصة الانفراد موقتا في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع ريال سوسييداد رصيده الى 23 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة عن كل من برشلونة حامل اللقب وريال مدريد اللذين لعبا مباراة اقل.

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وضمن المرحلة عينها، يستقبل برشلونة السبت سلتا فيغو ويحل ريال مدريد على ايبار، علما بان مباراتهما المنتظرة تأجلت حتى 18 كانون الاول/ديسمبر المقبل، بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

وافتتح ميكل ميرينو التسجيل للفريق الباسكي (63)، قبل ان يعادل المغربي يوسف النصيري في نهاية اللقاء برأسية جميلة (78).

ملخص المباراة: