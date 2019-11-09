فوز اول لواتفورد هذا الموسم في الدوري الإنكليزي

اسماء السيد - حقق واتفورد اول فوز له هذا الموسم اثر تغلبه على مضيفه نوريتش سيتي بهدفين نظيفين على الرغم من اكماله الدقائق ال25 الاخيرة بعشرة لاعبين الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم.
ورفع واتفورد رصيده الى 8 نقاط متخليا عن المركز الاخير الذي بات يشغله نوريتش بالذات مع 7 نقاط.
وافتتح واتفورد التسجيل مبكرا بواسطة جناحه الاسباني جيرار ديلوفيو بعد مرور دقيقتين قبل ان يضيف اندري غراي الثاني (52).
وحصل مدافع واتفورد البلجيكي كريستيان كاباسيلي في الدقيقة 65 على البطاقة الصفراء الثانية ليكمل فريقه الدقائق ال25 الاخيرة بعشرة لاعبين لكنه نجح في المحافظة على فوزه الاول هذا الموسم.
وتبرز في هذه المرحلة مباراة القمة بين ليفربول المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي.
ملخص المباراة:
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