هوفنهايم وصيفا مؤقتا بفوز خامس تواليا

اسماء السيد - حقق هوفنهايم فوزه الخامس تواليا وارتقى موقتا الى المركز الثاني في الدوري الالماني لكرة القدم، بعد تخطيه بصعوبة مضيفه كولن وصيف القاع 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الحادية عشرة.
ورفع هوفنهايم رصيده الى 20 نقطة، بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر والذي يستقبل فيردر بريمن الاحد.
وحقق هوفنهايم رقما قياسيا شخصيا بفوزه في ست مباريات تواليا ضمن مختلف المسابقات.
وتشهد المرحلة لقاء قمة من العيار الثقيل السبت بين بايرن ميونيخ الخامس الذي تخلى عن مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش لسوء النتائج وبوروسيا دورتموند الثالث.
وافتتح كولن التسجيل عبر الكولومبي جون كوردوبا (34)، لكن الارميني سركيس اداميان عادل مطلع الشوط الثاني (48). وفي الدقيقة الثامنة من الوقت البدل عن ضائع، سجل الهولندي يورغن لوكاديا هدف الفوز لهوفنهايم من نقطة الجزاء بعد استشارة تقنية الفيديو لمساعدة التحكيم "في ايه ار".
ملخص المباراة:
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