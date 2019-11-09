مجلس الأهلي يجتمع ظهر اليوم في الشيخ زايد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي اجتماعاً فى الثانية ظهر اليوم، السبت، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور وقضايا رياضية وإنشائية وإدارية التى فرضت نفسها على الساحة الأهلاوية خلال الفترة الماضية. ويترأس اجتماع اليوم محمود الخطيب، رئيس النادى، الذى تغيب عن الاجتماع الأخير الذى عُقد فى الشيخ زايد أيضاً لظروف صحية، حيث يمكث الخطيب فى منزله حالياً بعد عملية الحقن التى خضع لها قبل عدة أسابيع بالمستشفى الملكى بالإسكندرية للتخلص من آلام الظهر التى انتابته الفترة الأخيرة، وهى المرة الثانية التى يخضع فيها الخطيب لعملية الحقن خلال أسبوعين لتفادى إجراء عملية جراحية جديدة فى ألمانيا.

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