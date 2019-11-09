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دونجا ينتظم فى مران الإسماعيلى بعد التعافى من الإصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم اليوم السبت محمود عبد العاطى "دونجا" لاعب الإسماعيلى، فى تدريبات فريقه الجماعية بعد تعافيه من الإصابة وكان اللاعب قد تعرض لشد من الدرجة الأولى فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته بمواجهة حرس الحدود بمسابقة الدورى المحلى.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، مواعيد المباريات المؤجلة من الدورى الممتاز، والذى تقرر توقفه حتى الانتهاء من منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام.

وحددت اللجنة يوم 30 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة لقاء الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى ضمن منافسات الأسبوع الــ6 على ملعب الجيش ببرج العرب، فيما ستقام مواجهة الفريق مع طنطا يوم 4 ديسمبر المقبل لحساب الجولة الـ5 المؤجلة وذلك على ملعب الإسماعيلية.

 

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