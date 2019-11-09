شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يغيب عن تدريبات الزمالك اليوم بعد انضمامه لمنتخب تونس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للزمالك، عن تدريب الفريق الأبيض اليوم، وذلك بعد انضمامه لقائمة معسكر منتخب تونس، الذى سينطلق غداً الأحد، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا وغينيا الاستوائية فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.
ومن المقرر أن يلتقى منتخب نسور قرطاج نظيره ليبيا المقرر لها يوم الجمعة 15 نوفمبر الجارى، بملعب رادس، فيما ستقام المباراة الثانية الثانى أمام غينيا الاستوائية يوم 19 من الشهر ذاته بملعب مالابو.
وبهذا يلحق حمدى النقاز بالدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، الذى سبقه وانضم مبكرًا لمعسكر المنتخب التونسى.
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