حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 8 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. منتخب مصر يهزم مالى بهدف فى ضربة افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة .. صور مصطفى محمد أفضل لاعب في مباراة مصر ومالى مصطفى محمد: حققنا الفوز على منافس قوى و القادم أفضل شوقى غريب: الفوز مهم فى الافتتاحيات والشد العصبى سبب إصابات اللاعبين رمضان صبحي : أداء المنتخب الأولمبي سيرتفع مع المباريات المقبلة الكاف يشيد بحفل افتتاح امم افريقيا ويوجه الشكر لبريزنتيشن Advertisements موعد مباراة مصر القادمة فى أمم افريقيا تحت 23 سنة بعد الفوز على مالى صور.. مصر تبهر العالم مُجددا بحفل أسطوري لافتتاح أمم افريقيا للشباب لاعبو المنتخب الاولمبي يدعمون طاهر محمد طاهر فى الاحتفال بهدف مصطفى محمد

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