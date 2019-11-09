شكرا لقرائتكم خبر عن هزيمة الأهلي وفوز الزمالك في دوري الجمهورية 2001 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما شهدت الجولة أيضا فوز مثير لشباب طنطا على بيراميدز بثلاثة نظيفة، وفوز آخر صعب للزمالك على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأحرز أهداف الفريق الأبيض كل من: رضا محمد - احمد عيد - مصطفى طارق. وجاءت نتائج الجولة كالتالي: مصر المقاصة تفوق علي الأهلي 2-1 فوز إنبي تفوق على الجونة 1-0 Advertisements فوز طنطا على بيراميدز 3-0 فوز الزمالك على سموحة 3-2 فوز وادي دجلة على الإسماعيلي 1-0 تعادل الإنتاج الحربي والجيش 1-1 تعادل الاتحاد مع حرس الحدود 1-1 تعادل المقاولون مع اف سي مصر 0-0 كان النادي المصري قد حصل على راحة من مباريات هذه الجولة.

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