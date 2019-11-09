محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2019.
تحديد ملعب مواجهة الأهلي والنجم الساحلي.. وموعد عودة فايلر
صلاح يتحدث عن موقعة مانشستر سيتي.. ويحذر من ورطة جديدة
كاف يصدر بيانا رسميا بشأن فسخ تعاقده مع "لاجاردير"
خاص.. نائب وزير الرياضة الليبيري يعتذر عن أداء لاعبيه أمام مصر
كلوب: جوارديولا الأفضل في العالم
جوارديولا يحسم موقف إيدرسون من قمة ليفربول
خاص.. جنش يسافر إلى إسبانيا الثلاثاء
خاص.. النجم الساحلي يكشف سبب اختيار ملعب رادس لمواجهة الأهلي
الطريق إلى طوكيو.. مصر تفتتح مشوارها الأفريقي بفوز صعب على مالي
بالفيديو.. مصر في الصدارة.. غانا تخطف تعادلًا قاتلًا من الكاميرون
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. صدارة مصرية.. وتصريحات متبادلة بين كلوب وجوارديولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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