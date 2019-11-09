بالفيديو.. مصر في الصدارة.. غانا تخطف تعادلًا قاتلًا من الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خطف المنتخب الغاني الأوليمبي تعادلاً قاتلاً من منافسه الكاميروني (1-1) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن المرحلة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

فرانك إيفينا استطاع أن يحرز الهدف الأول للمنتخب الكاميروني بعدما سجل هدفًا رائعًا من كرة حرة مباشرة في الدقيقة 60 من زمن أحداث الشوط الثاني.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق نجح حبيب محمد من إدراك التعادل لمنتخب غانا ليقود "البلاك ستارز" لتحقيق نقطة من "الأسود".

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وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: مصر (3 نقاط) - الكاميرون (نقطة) - غانا (نقطة) - مالي (بدون نقاط).

وكان المنتخب المصري افتتح البطولة والتي تنظمها بالفوز على مالي بهدف دون رد جاء عن طريق مصطفى محمد.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلاقي نظيره الغاني يوم الإثنين المقبل، في المقابل يلعب المنتخب الكاميروني منافسه المالي.