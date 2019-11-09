بالمواعيد والقنوات.. تعرف على أبرز مباريات "السبت المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات البارزة في مختلف البطولات. ومن المقرر أن تواصل مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والتي تقام بمصر. مباريات السبت ستشهد استكمال منافسات الدوري الإنجليزي والألماني والإسباني. ويستعرض "الخليج 365" بالمواعيد والقنوات الناقلة مباريات السبت: - كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا: نيجيريا × كوت ديفوار .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 10. جنوب أفريقيا × زامبيا .. الموعد 8 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 10. - الدوري الإنجليزي: تشيلسي × كريستال بالاس .. الموعد 2:30 .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. توتنهام هوتسبير × شيفيلد يونايتد .. الموعد 5 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. Advertisements ليستر سيتي × آرسنال .. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2. - الدوري الإسباني: إبار × ريال مدريد .. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. برشلونة × سيلتا فيجو .. الموعد 10 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3. - الدوري الإيطالي: إنتر ميلان × هيلاس فيرونا .. الموعد 7 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 4. - الدوري الألماني: بايرن ميونيخ × بوروسيا دورتموند .. الموعد 7:30 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5. دوري أبطال أسيا: الهلال السعودي × أوراوا ريد .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

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